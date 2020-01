Kein Glück für Ferkel „Basti“: In Kälte ausgesetzt

„In der Kälte einfach ausgesetzt“

Ferkel „Sebastian“, auch liebevoll „Basti“ genannt, traut sich noch immer nicht aus seinem Strohversteck heraus. Zu groß ist seine Angst vor den Menschen. „Der kleine Kerl musste zum Jahreswechsel als Glücksschwein herhalten und wurde dann in Maria Saal in der Kälte einfach ausgesetzt.“ Zum Glück habe ihn ein Landwirt aufgelesen und in seinem Stall untergebracht. „Wir haben ,Basti‘ dann abgeholt“, erzählt die Melcherhof-Leiterin. Der kleine Kerl wird wohl noch länger brauchen, bis er nicht mehr laut quiekend vor den Menschen flüchtet.