Skitourengeher stürzte 500 Meter weit ab!

Es war am Samstag gegen 11.45 Uhr, als der 47-jährige Einheimische, der in Begleitung unterwegs war, auf einer Seehöhe von 2028 Meter beim Abfahren in einer Rinne auf einmal stürzte. Und: 400 bis 500 Meter die Rinne hinunterrutschte! Der Steirer zog sich dabei schwere Verletzungen zu.