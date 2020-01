Grubinger: „Dieser Beginn lässt Zweifel aufkommen“

„Wir werden wieder verarscht, schreiben S' das am Sonntag in der ,Krone‘!“ Das rief mir ein Spaziergänger am Salzachufer zu. Dieser Wutausbruch hatte etwas für sich, also kamen wir ins Gespräch. Schnell war klar, was er meinte - und er hat meiner Meinung nach sehr recht. Diese Regierung ist seit gut zwei Wochen im Amt, und wir Bürger werden schon wieder von Scheindebatten, Fototerminen, konstruierter Aufregung und inhaltsleerem Politsprech überrollt.