Alko-Lenker krachte in Tirol gegen Kirchenmauer

Ein alkoholisierter 24-Jähriger ist am späten Freitagabend mit seinem Auto frontal gegen die Kirchenmauer in Lermoos (Bezirk Reutte in Tirol) geprallt. Er war in einer langgezogenen Rechtskurve von der L 71 abgekommen. Der Mann wurde verletzt ins Krankenhaus nach Reutte gebracht. Er war nicht der einzige Alko-Lenker an dieser Nacht.