Lindsey verrät in Kitz: Im Sommer wird geheiratet

Im Sommer soll‘s so weit sein: Da heiratet Lindsey Vonn ihren Verlobten P.K. Subban. Das verriet die vielleicht beste Rennläuferin der (bisherigen) Geschichte im krone.tv-Interview (im Video oben, vorletzte Frage) am Rande der Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel.