Experte Gerhard Kronreif zum Geisterfahrer-Anstieg

Es gibt heutzutage eine Vielzahl an Möglichkeiten: Lichtschranken, die automatisch Geisterfahrer an die Asfinag und an die Polizei melden, Krallen die Geisterfahrern, die Reifen aufschlitzen und sie so zum Stoppen bringen oder Einrichtungen, die Geisterfahrer blenden und so am Fahren hindern. In Salzburg wurden solche Maßnahmen bisher noch nicht installiert.