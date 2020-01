Ärzte-Bereitschaft: In welchen Regionen es krankt

Zwischen drei und 226 Visiten absolvieren die Bereitschaftsärzte monatlich in den steirischen Regionen - es gibt Sprengel, in denen das seit dem Vorjahr etablierte Modell klaglos funktioniert, während es in anderen Gegenden noch hapert. Im Raum Hartberg-Joglland etwa haben sich noch zu wenige Ärzte freiwillig gemeldet.