Wirtschaftsgebäude und Scheune komplett abgebrannt

Großeinsatz für die steirischen Florianis am Donnerstag in den frühen Morgenstunden: Um 6.35 Uhr wurden sie gerufen, kurz danach waren ganze acht Feuerwehren mit 66 Leuten und zwölf Fahrzeugen im Einsatz. Der Grund: Ein Wirtschaftsgebäude in Trössing (Gemeinde Gnas) brannte.