„Captain Tsubasa“ will Fußball-Genre aufmischen

Mit „viel Action“ und „wilden Torschüssen“ will „Captain Tsubasa: Rise of new champions“ frischen Wind in das Fußball-Genre bringen. Erscheinen soll der auf der gleichnamigen Manga-Serie basierende Titel noch heuer für PC, PS4 und Switch, wie Publisher Bandai Namco ankündigte. Den Ankündigungs-Trailer gibt es hier zu sehen.