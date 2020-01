Schon bald CO2-Kennzeichnungen auf Lebensmittel?

Die „Fridays for Future“-Bewegung von Greta Thunberg führt in der Bevölkerung zu einem größeren Wunsch nach Umweltbewusstsein. Das setzt nicht zuletzt Unternehmen aller Art unter Druck und vor die Herausforderung ihre Produkte und Dienstleistungen umweltfreundlicher zu gestalten. Die Marke Oatly, die vegane Milchalternativen produziert, hat es bereits vorgemacht: Seit einiger Zeit findet man auf den Verpackungen ihrer Produkte eine Kennzeichnung der Aufwendung von CO2-Äquivalenten. Das in Deutschland ansässige Unternehmen startete ebenfalls eine Petition, damit dies auch bei andern Marken passiert. Auch das Fleischersatzunternehmen Quorn zeichnet schon bald den ökologischen Fußabdruck seiner Produkte aus.