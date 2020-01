Darum sollten Sie Flaschen unbedingt sterilisieren

Da das Immunsystem noch nicht voll ausgereift ist, sind Babys besonders anfällig für Keime. Daher müssen Flaschen, Schnuller und Sauger regelmäßig gereinigt werden. Denn Keime bilden sich nicht nur in der Milchflasche und im Milchsauger, sondern auch in der Teeflasche sowie am Schnuller und bei der Milchpumpe. Insbesondere bei Milchfläschchen ist die Verkeimung sehr stark, sodass Magen-Darm-Infekte auftreten können. Das ist bei Säuglingen besonders gefährlich, da diese schnell dehydrieren.