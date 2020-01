Ölleitung läuft an den Chalets vorbei

Mit einem gratis E-Porsche zu jedem gekauften Chalet hat das Luxus-Hotelprojekt am Pass Thurn mediales Aufsehen erregt. Ebenso die Tatsache, dass es direkt neben dem geschützten Naturdenkmal Wasenmoos errichtet wird. Mit dem Baustart kamen Proteste und die Kritik an dem beispiellosen Projekt reißt nicht ab. Nun bereitet die Transalpine Ölleitung Sorgen. Die ein Meter dicken Rohre laufen nämlich direkt am geplanten Hotel-Areal vorbei. „Da drängt sich nicht nur die Sicherheitsfrage auf“, gibt SPÖ-Landtagsabgeordnete und Umweltschutzsprecherin Karin Dollinger zu bedenken. „Wer sich den Verlauf der Leitung in Österreich ansieht, stellt fest, dass sie sorgfältig außerhalb des Siedlungsgebietes geführt wird. Nur in wenigen Fällen läuft sie an einzelstehenden Häusern vorbei. Nicht umsonst wird zu diesem pulsierenden Rohr Abstand gehalten“, ist Dollinger überzeugt. Sie wird dazu in der nächsten Haussitzung des Landtags eine dringliche Anfrage einbringen.