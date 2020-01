Gernot Reinstadler verstirbt nach Ski-Unfall

Am Nachmittag des 18. Jänner 1991 ereignet sich der schlimmste Unfall in der Geschichte der Lauberhorn-Abfahrt. Der 1970 in Tirol geborene Gernot Reinstadler geht an diesem Tag mit der Startnummer 44 ins Qualifikationsrennen für die bevorstehende Abfahrt.Reinstadler startet den Qualifikationslauf hoch motiviert. Im Zielhang verliert er jedoch plötzlich die Kontrolle und stürzt ungebremst in das Sicherheitsnetz. Dabei verfängt sich eine Skispitze unglücklich in den Maschen des Netzes. Dem Tiroler werden die Beine auseinander gerissen. Dabei erleidet er schwere Beckenverletzungen. Es kommt zu einer massiven Blutung. Er verstirbt am 19. Jänner 1991 gegen 0h45 im Spital Interlaken.