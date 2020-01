Weltmeister im Sturm-Hotel

Sturm arbeitet mit Feuereifer im Trainingslager in Belek an der Topform für das bevorstehende harte Fußball-Frühjahr. Während Coach Nestor El Maestro am Vormittag seine Burschen in die Kraftkammer beorderte, ging die Schinderei am Nachmittag am Rasen weiter. Auch der Spaß kommt nicht zu kurz - im Nobel-Hotel Regnum Carya haben die Kicker alle Möglichkeiten. Im Luxustempel herrschte allerdings zuletzt helle Aufregung: Nicht wegen Sturm, sondern weil Weltmeister Lukas Podolski aufkreuzte.