Auf das frühe Grün folgt kurz spätes Weiß

Weiße Massen liegen mannshoch auf den Dächern, Schneeberge säumen die Straßen Salzburgs:Wer noch die Bilder vom Jänner aus dem Vorjahr im Kopf hat, kann sich heuer über die grünen Wiesen plus Sonnenschein nur wundern. Der Schnee macht sich 2020 rar. Am Wochenende kommt er zumindest auf einen Abstecher vorbei. Es schneit auf den Bergen, morgen auch in den tieferen Lagen.