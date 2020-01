Konto der Krippenfreunde geplündert: 2 Jahre Haft!

Eine schwere Zeit in der fünfköpfigen Familie hätte dazu geführt, dass sogar das Geld für Lebensmittel fehlte, gab der Verteidiger als Motiv an. Ab 2014 griff die Angeklagte bei Vereinsgeldern via Bankomatkarte und Überweisungen zu. „Aber warum haben Sie auch noch diesen aufwendigen Lebensstil geführt?“, spielte Richterin Heide Maria Paul auf Reisen nach Dubai oder Amerika sowie den Kauf von Luxus-Einrichtung an. „Ich hatte einen gewissen Realitätsverlust und litt an einer Erschöpfungsdepression“, erzählte die 44-Jährige. Die Traurigkeit habe sie mit den Geldausgaben kompensiert, den Kindern wollte sie immer wieder etwas Erfreuliches im Leben bieten.