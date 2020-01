Demo-Teilnehmer von Gegnern umzingelt, verprügelt

Von zwei Teilnehmern einer Gegendemonstration ist ein 19-Jähriger, der am „Farbenbummel“ - dieser wird regelmäßig an der Uni Wien von Burschenschaftern in ihrer Verbindungsfarbe abgehalten - am Mittwoch angegriffen und verprügelt worden. Der Bursche wurde verletzt und nach der Attacke ins Krankenhaus eingeliefert. Die beiden mutmaßlichen Angreifer wurden angezeigt.