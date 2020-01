Geschichte des Wiener Kaffeehauses beginnt 1685

Wien ohne seine berühmten Kaffehäuser ist heute undenkbar. Den Grundstein für dieses Kulturgut legt der armenische Kaufmann Johannes Diodato, der als Dank für die Beschaffung von Edelmetallen, die für die kaiserliche Münzprägung benötigt werden, am 17. Jänner 1685 ein kaiserliches Privileg für den öffentlichen Kaffeeausschank erhält. Diodato eröffnet in seinem Wohnhaus in der Rotenturmstraße daraufhin ein Café, welches sich rasch großer Beliebtheit erfreut. Die Blütezeit erlebt das Wiener Kaffeehaus um 1900, als in Cafés wie dem „Central“ oder dem „Griensteidl“ Geistesgrößen wie Karl Kraus, Arthur Schnitzler oder Sigmund Freud und Künstler wie Gustav Klimt und Egon Schiele zusammenkommen.