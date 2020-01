Werden Sportchef und Stadion nun neu?

Mit Spielertransfers macht Sturm in der Winterpause keine Schlagzeilen. Dafür tauchten jetzt zwei Hammer-Gerüchte auf! So soll der Klub an einem eigenen Stadion fern von Liebenau basteln. Und die Agenden von Sportchef Günter Kreissl soll bald Chefscout Andi Schicker übernehmen!