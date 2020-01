Skispringer Müller nach Sturz querschnittgelähmt

Es ist ein Sportunfall, der das ganze Land erschüttert: Bei der Skiflug-Weltmeisterschaft 2016 stürzt der österreichische Vorspringer Lukas Müller bei einem Sprung von der Schanze am Kulm schwer. Zum Verhängnis wird dem damals 23-Jährigen ein sich öffnender Schuh, der zum Kontrollverlust über den linken Ski führt. Bereits am Unfallort kann Müller seine Beine nicht mehr spüren. Er bricht sich den sechsten und siebten Halswirbel und muss notoperiert werden. Zwei Tage später, am 15. Jänner, bewahrheiten sich die schlimmsten Befürchtungen - die behandelnden Ärzte diagnostizieren eine inkomplette Querschnittlähmung.