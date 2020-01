Schläge und Tritte, weil Frau zu Sex „Nein“ sagte

Erst im Jänner 2019 hatte der Angeklagte das Gefängnis in Puch verlassen. Am 16. November traf er eine Frau in Salzburg-Itzling - er wollte mehr von ihr. Doch sie wies ihn ab. Da ging es mit dem Kriminellen durch: Dem Strafantrag nach attackierte er die Frau mit mehreren Faustschlägen und Fußtritten, riss ihr sogar Haare aus. Als das Opfer seine Freundin zu Hilfe rief, griff er auch sie an und drohte weiter mit Gewalt, sollten sie zur Polizei gehen.