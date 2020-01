Cyberkriminalität im Smart Home?

Eines der Hauptanwendungsgebietemoderner Smart- Home-Systeme ist das große Kapitel Sicherheit: Bewegungsmelder registrieren fremde Personen, die Alarmanlage tönt, Licht geht an, Kameras starten die Aufzeichnung - und sofort ergeht eine Nachricht ans Handy des Hausbesitzers. So praktisch, so gut.