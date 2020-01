Frau (23) in Wohnung von Stalker brutal erstochen

Die blutüberströmte Leiche von Sophie N. war am vergangenen Samstag in ihrer Wohnung in Hannover entdeckt worden. Die Frau, bei der sie in Untermiete lebte, machte die schreckliche Entdeckung in den Abendstunden und alarmierte umgehend die Polizei. Am Sonntag stellte sich dann der 34-jährige Patrick S. in Dessau der Polizei und gestand, die junge Frau getötet zu haben.