Ölkrise erreicht Österreich: Autofreier Tag kommt

Im Herbst 1973 führen Ägypten und Syrien mit Unterstützung weiterer arabischer Länder Krieg gegen Israel. Um westliche Staaten, die im sogenannten Jom-Kippur-Krieg für Israel Partei ergreifen, unter Druck zu setzen, greifen mehrere Erdöl exportierende Länder am Persischen Golf und in Nordafrika zu drastischen Mitteln - sie drosseln die Fördermenge und erhöhen die Preise. Auch in Österreich muss gespart werden. Tempo 100 und Energieferien werden eingeführt. Letztlich führt auch am autofreien Tag kein Weg mehr vorbei: Auf Initiative von Handelsminister Josef Staribacher, der bald den Spitznamen ‚Pickerl-Peppi' tragen wird, tritt am 14. Jänner 1974 ein entsprechender Beschluss in Kraft. Der autofreie Tag kann individuell gewählt werden, auf der Windschutzscheibe ist dementsprechend ein Aufkleber anzubringen.