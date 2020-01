Michael Schießling - ein „Sir“ wird 100 Jahre alt

Ein „Sir“ der alten Schule, respektiert in seinem Heimatort, in Tiroler Wirtschafts- und Jägerkreisen und weit darüber hinaus. Darauf darf der Jubilar stolz sein. Wie bei vielen seiner Generation war es nicht einfach: Zweitältestes von acht Kindern, fünf Jahre Krieg an der Eismeerfront vor Murmansk. Doch nach der Heimkehr ging es stetig bergauf. Mit jener Tüchtigkeit, die diese Brixlegger Unternehmerdynastie seit jeher auszeichnet, baute er die Gärtnerei seines Vaters zur großen Blumen- und Floristikfirma aus. Wenn die Balkonblumen und Gärten in der Region besonders schön blühen, hat fast immer der „grüne Daumen“ der Schießlings seine Finger mit im Spiel.