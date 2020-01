Milliardär sucht Begleiterin für Reise ins All

Als erster SpaceX-Weltraumtourist will der japanische Milliardär Yusaku Maezawa 2023 zum Mond fliegen. Die Reise möchte der 44-Jährige in weiblicher Begleitung machen, weshalb er im Internet ein Partnergesuch aufgegeben hat. Er nehme Bewerbungen von Frauen „im Alter von 20 Jahren oder älter“, entgegen, die das Leben in vollen Zügen genießen wollten, so Maezawa, dessen Partnerwahl von einer TV-Show begleitet wird.