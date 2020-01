War es das heuer schon mit dem Winter?

Was ist mit Rehen und Hirschen, die im Vorjahr in den dramatischen Schneemassen ums Überleben kämpfen mussten?

Selbst dort, wo stur nicht gefüttert wird - was er und viele andere Fachleute ja heftigst kritisieren -, ginge es im Vergleich zum Drama im Vorjahr heuer besser, sagt Experte Martin Prumetz. „Zumindest dort, wo das Wild von den Menschen in Ruhe gelassen wird. Denn ihr Stoffwechsel ist jetzt auf Sparflamme, jede Aufregung kann daher fatale Folge haben.“ Wir erinnern uns an die entsetzlichen Bilder aus dem Vorjahr, wo Wild bis zum Kopf im Schnee versank. Oder stecken blieb auf der Flucht vor Tourengehern. Oder verhungerte.