Barfen als Futtertrend ++ Gefährliche Goldfische

Maggie Entenfellner, Österreichs bekannteste Tierschützerin, präsentiert jeden Samstag die interessantesten, unterhaltsamsten und emotionalsten Geschichten aus der Tierwelt hier auf krone.tv und ServusTV. Und das erwartet Sie in Folge elf: Was es mit dem Futtertrend Barfen auf sich hat, welche Schweine am glücklichsten sind und warum Goldfische unser Ökosystem bedrohen.