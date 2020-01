Deutschland gegen Spaniens “Opas“ chancenlos!

Im Vorfeld sprach die „Bild“-Zeitung noch vom Spiel gegen die Spanien-„Opas“, weil die Hispanier das höchste Durchschnittsalter von den Teilnehmerländern haben. Titelverteidiger Spanien behielt aber am Samstagabend im Duell mit dem schwachen WM-Vierten Deutschland in Trondheim klar mit 33:26 (14:11) die Oberhand und machte damit wohl schon den entscheidenden Schritt in Richtung Gruppe-C-Sieg bei der EM, die diesmal in Österreich und Skandinavien ausgetragen wird.