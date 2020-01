Kollegen auf 4 Pfoten ++ Königreich für ein Lama

Maggie Entenfellner, Österreichs bekannteste Tierschützerin, präsentiert jeden Samstag die interessantesten, unterhaltsamsten und emotionalsten Geschichten aus der Tierwelt hier auf krone.tv und ServusTV. Und das erwartet Sie in Folge zehn: Was Hunde am Arbeitsplatz bewirken, welche Tiere Senioren wertvolle Dienste leisten können und alles Wissenswerte über Lamas.