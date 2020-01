„Hitziger“ Wahlkampf: Florianis distanzieren sich

Diesen Umstand sieht der Bürgermeister selbst jedoch etwas anders. „Die Bevölkerung hat das Recht, darüber informiert zu werden, in welchen Bereichen sich Politiker in ihrer Freizeit engagieren“, meint Weber. Und ergänzt: „Ich packe eben auch in meiner Freizeit mit an und helfe Menschen nicht nur in der Politik, wo ich kann.“