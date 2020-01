Eisbullen: Aus Kids werden echte Männer

Mehr Brisanz geht nicht! Nachdem die Vienna Capitals mit dem Mittwochs-4:2 in Dornbirn an die – zum vierten Mal spielfreien – Eisbullen bis auf einen Punkt herangerückt sind, herrscht heute in der Eisarena im Eishockeyliga-Gipfel Leader gegen Verfolger Alarmstufe Rot. „Wir geben alles, um Platz eins zu verteidigen“, erwartet Bulls-Trainer Matt McIlvane eine „richtig große Challenge“.