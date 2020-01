Unsere Handball-Stars zu Gast beim Präsidenten

In wenigen Stunden wird die größte Handball-Europameisterschaft aller Zeiten in Graz und Trondheim eröffnet. Österreichs Nationalteam steigt am Freitag ins Geschehen ein, empfängt zum Auftakt der Heim-EURO in der Wiener Stadthalle Tschechien. Donnerstagmittag wurde das Team von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Wiener Hofburg in Empfang genommen und zur Europameisterschaft verabschiedet. Dem ersten Mann im Staat wurde dabei von Kapitän Nikola Bilyk auch ein Nationalteam-Trikot mit der Nummer 1 und allen Unterschriften überreicht.