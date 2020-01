Genusstour für (ganz) Jung und Alt zur Lackenalm

Wir folgen jetzt der praktisch verkehrsfreien Zufahrtsstraße ins Schönachtal. Die Schneelage hier an der Grenze zu Salzburg ist gut, so dass man Kleinkinder ideal auf der Rodel transportieren kann. Ab dem Schranken (alternative Parkmöglichkeit) zieht der Fahrweg sanft ansteigend im Wald neben der Schönach empor, um dann erneut ins freie Gelände des ab nun weiten Tals zu leiten. Wir befinden uns in einem Langlaufgebiet, bereits am Ausgangspunkt könnte man die Langlaufkskier anschnallen. Die Verhältnisse waren zuletzt hervorragend!