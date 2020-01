Seetalnock: Aktiv und umweltbewusst

Und die im Winter geöffnete Wieser Hütte in exakt 1886 Meter Seehöhe ist dabei der ideale Ausgangspunkt für verschiedene Bergtouren, entweder auf Goldeck, Martennock, Staff, Eckwand oder wie in unserem Fall auf den 2130 Meter hohen Seetalnock, den wir über die Gusenalm erreichten. Natürlich nahmen wir auch den 2142 Meter hohen Goldeck-Gipfel mit, während Julia mir über ihr persönliches Natur- und Klimaengagement erzählte. „Ich versuche seit fast einem Jahr, auf Plastik und Chemikalien in meinem Haushalt zu verzichten.“