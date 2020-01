Skiunfälle kosten jährlich rund 790 Millionen Euro

Verletzte beim Skifahren nach Bundesländern pro Jahr: In Kärnten ist jährlich von rund 2300 Unfallopfern auszugehen, in Niederösterreich von 2100. In Oberösterreich sind es rund 3300, in Salzburg gar etwa 5800, was in Österreich den Spitzenplatz bedeutet. In der Steiermark verunglücken jedes Jahr rund 4400 Skifahrer schwer, in Tirol rund 5400 und in Vorarlberg etwa 2300 (gesamt: 25.600).