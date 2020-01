Heli Dungler

Heli war ein Visionär! In Zeiten in denen noch kaum jemand sich um Haltungsbedingungen von Geflügel Gedanken machte, war er es, der sich gegen Legebatterien einsetzte. Und ihm ist es mit Sicherheit auch zu verdanken, dass in Österreich keine Henne mehr so leben muss. Die Schließung von Pelztierfarmen der Kampf gegen die Ausbeutung von Wildtieren im Zirkus - all das war ihm ein Dorn im Auge und im Herzen.