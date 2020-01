Tirol als Kulisse in zahlreichen Filmprojekten

Ob Krimis, Dokumentar- oder Werbefilme – zahlreiche Projekte wurden im Vorjahr in Tirol gedreht. „Alleine die produktionsbedingten Ausgaben vor Ort betragen über 10 Millionen Euro“, bilanziert die Cine Tirol. Neben TV-Produktionen wie „Der Bergdoktor“ und „Soko Kitzbühel“ gaben sich auch internationale Filmschaffende die Klinke in die Hand. So wurde etwa der amerikanische Film „Downhill“ hierzulande gedreht oder der indische Action-Thriller „Saaho“.