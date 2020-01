„Ehrenamt ist heute nicht mehr selbstverständlich“

„Krone“:Was fasziniert Sie so an der Landjugend?

Neubauer: Bereits mein Papa war zu seiner Zeit Ortsgruppenleiter. Mein älterer Bruder hat mich dann zu einem Treffen mitgenommen. Danach bin ich immer mehr hineingewachsen. Mich hat es von Anfang an fasziniert, wie sich junge Leute freiwillig neben der Schule weiterbilden. Auch am Samstag werden die Workshops gut besucht.