Litauen! Heimo Pfeifenberger hat neuen Job

EL-Quali-Blamage

Sudova ist aktueller Verein des Ex-Wolfsbergers Mirhet Topcagic. Gegen den 1968 gegründeten Klub, der fix in der Champions-League-Quali spielt, erlebte einst Salzburg sein blaues Wunder: In der Europa-League-Quali 2008/09 blamierte man sich mit 0:1 zu Hause - die Bullen rückten per 4:1 auswärts im Drei-Millionen-Einwohner-Staat aber wieder alles ins Lot.