Alte Christbäume werden abgeholt und kompostiert

Im Stadtgebiet links der Salzach, also in Nonntal, Mülln oder Liefering, beginnt die Abholung am Montag den 13. Jänner und endet am Freitag, den 17. Jänner 2020. Bis spätestens Sonntagabendsollten alle Bäume bereitstellen.

Im Stadtgebiet rechts der Salzach, also die „Neustadt-Seite“ von Aigen, Gnigl bis Itzling, beginnt die Abholung am Montag, den 20. Jänner 2020.