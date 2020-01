Neujahrsvorsätze: Durchgehalten oder gescheitert?

Weniger Stress, mehr Zeit für seine Lieben, eine gesündere Ernährung sowie mehr Sport - nur ein paar Beispiele für die vielen guten Vorsätze, die man sich besonders zu einem Start in ein neues Jahr gerne setzt. Die Umsetzung allerdings scheint nicht immer so einfach, wie man sich das vorgestellt hat: Startet man in den ersten Tagen noch mit voller Motivation ins Fitnessstudio, holt einen der Alltag leider nur allzu gerne wieder ein und die guten Vorsätze werden wieder verworfen. Wir möchten von unseren Usern wissen: Welche Vorsätze haben Sie sich für 2020 gesetzt? Sind Sie dabei, diese umzusetzen oder haben Sie schon die Nase voll davon? Berichten Sie uns von Ihren Erfahrungen!