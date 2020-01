Familiendrama in NÖ: Opa tot, Enkerln gerettet

Es war 10 Uhr, als das Schicksal im Familienanwesen seinen Lauf nahm. Manfred R. brach zusammen, sofort wählten seine Angehörigen den Notruf. In letzter Sekunde. Denn während der Versorgung des Bewusstlosen war wohl keinem der Anwesenden bewusst, dass auch sie in Gefahr waren. Gas - Kohlenmonoxid - hatte sich in den Räumlichkeiten verbreitet. Klar ist nur, das Haus war nicht an das Gasnetz angeschlossen!