„Pokerkönig“ Zanoni im Visier der Finanzpolizei

Der Pokercasino-Betreiber Peter Zanoni hat seit 1. Jänner keine Lizenz für seine österreichweit 13 Salons mehr. Am Donnerstag stand die Finanzpolizei vor der Tür und führte in seinem Casino in Wien-Simmering eine Razzia durch. Zanoni selbst will das Aus nicht hinnehmen und verweist auf laufende Anträge beim Verfassungsgerichtshof. Auch den Europäischen Gerichtshof (EuGH) habe er angerufen. Zudem sperrte der Unternehmen am Freitagabend wieder auf.