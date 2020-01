Die erste „Kronen Zeitung“ erscheint 1900

In der Sendung „Damals“ nimmt krone.tv Sie mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Die Kronen Zeitung kann auf eine lange und traditionsreiche Geschichte zurückblicken. Gegründet vom einstigen Offizier Gustav Davis, der ursprünglich als Chefredakteur bei einer anderen Zeitung tätig war, erschien sie erstmals am 2. Jänner 1900. Ihren Namen erhielt die Zeitung vom damaligen Preis für ein Monatsabonnement, der genau einer Krone entsprach.