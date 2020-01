Minamino vor Debüt! Klopp lobt zwei Ex-Salzburger

Schlägt Ancelotti Liverpool erneut?

Einen Monat später steht Klopp am Sonntag jedoch Trainerfuchs Carlo Ancelotti gegenüber. Der 60-jährige Italiener heuerte nach seiner Entlassung bei SSC Napoli bei Everton an und möchte Liverpool nun zum zweiten Mal in dieser Saison schlagen, nachdem ihm das bereits in der Champions League gelungen ist. 2:0 siegte Napoli Mitte September im Heimspiel, 1:1 endete dann das Rückspiel in Anfield.