Struber-Team besiegt: Rooney mit Traum-Comeback!

Wayne Rooney hat am Donnerstag ein Traum-Comeback auf englischem Fußballrasen gefeiert! Der Spielertrainer holte in der zweithöchsten Liga mit Derby County einen 2:1-Sieg gegen den von Gerhard Struber betreuten FC Barnsley. Der österreichische Coach musste nach fünf Spielen ohne Niederlage wieder einmal einen Rückschlag hinnehmen. Patrick Schmidt wurde in der 52. Minute ausgewechselt, Keeper Samuel Radlinger (beide Barnsley) spielte durch.