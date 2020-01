Rekord-Bilanz bei den steirischen Exporten

Der steirische Außenhandel erreichte im ersten Halbjahr 2019 wieder einen Rekordwert: Die Exporte sind um 7,6 Prozent auf 13,4 Milliarden Euro gestiegen. Zum Vergleich: Nur in Wien fiel die Bilanz mit plus 7,8 Prozent noch besser aus. Österreichweit lag das Plus bei 3,3 Prozent. „Nach 2018, als wir klarer Exportsieger in Österreich waren, sind die erneuten Zuwächse keine Selbstverständlichkeit“, betont Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP). So kann es weitergehen!