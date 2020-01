Die Glückskleckserei: Die bunten Farben zum Glück

Über die Linien malen

Für viele Besucher erst einmal ungewohnt, auch wenn Malen, Kalligrafie und Handlettering aktuell auch im Trend liegen. Die Erfahrung zeigt, viele der Kunden sind meist in vollkommen konträren Berufen: Strikte Regeln, wenig Bewegungsfreiheit, immer geradlinig und in Schubladen, das Lernen immerhin schon Kleinkinder. „Wer dann aber sieht, dass nichts passiert, wenn man einmal über die Linie malt, trifft im Leben und Beruf andere Entscheidungen und lebt glücklicher“, erklärt sie. Pro Kurs hilft sie acht bis zehn Teilnehmern, ihre Kreativität wieder zu entdecken. Ab 2020 will Riemer ein fixes Studio mit Atelier beziehen. Schützenhilfe gibt’s im Wirtschaftsförderungsprogramm „Femcademy“ der Wirtschaftskammer. Riemer: „Für mich einer der entscheidenden Punkte, nun ein eigenes Atelier eröffnen zu wollen.“