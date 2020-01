Station 204 sendet nun vom Predigberg über Galtür

Die Bell 412 schraubt sich langsam mit dem am Tau hängenden, etwa 350 Kilogramm schweren Masten, nach oben. Mit an Bord befindet sich Flughelfer Ralf Witting, der das Bindeglied zwischen Helikopter und Kößler spielt. In Millimeterarbeit wird die Station hinabgelassen und verankert. Es scheint fast, als wäre die Arbeit Routine für alle.